Dal 12 al 14 giugno, la Visarno Arena ospiterà la oitava edizione di Firenze Rocks, un festival che vedrà la presenza di artisti come Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams e The Cure. L’evento, organizzato a Firenze, richiama ogni anno un pubblico numeroso e appassionato di musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà nel mese di giugno e si inserisce nel calendario degli eventi musicali più attesi della regione.

FIRENZE – Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione. Un appuntamento ormai centrale nel panorama live europeo, capace ogni anno di trasformare Firenze in uno dei principali hub della musica internazionale. “Firenze Rocks si conferma crocevia della grande musica internazionale e punto di riferimento tra i grandi festival a livello europeo. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La Visarno Arena si prepara ancora una volta a trasformarsi nel cuore dell’estate live nazionale e internazionale, collocando la nostra città tra le grandi mete della musica europea.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Firenze Rocks torna alla Visarno Arena con una lineup di grandi nomi

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