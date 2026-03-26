Il gruppo musicale The Sophs si esibirà il 12 giugno alla Visarno Arena di Firenze, dopo aver suonato a Los Angeles. La data si inserisce in una giornata di eventi che vedrà come artisti principali Lenny Kravitz e Salmo, entrambi alla loro prima partecipazione al festival. La manifestazione si svolge nel contesto di un festival musicale con diversi artisti internazionali.

Firenze, 26 marzo 2026 – I The Sophs, tra le realtà più interessanti della nuova scena musicale, saliranno sul palco della Visarno Arena venerdì 12 giugno, nella giornata che vedrà headliner Lenny Kravitz e Salmo, due prime volte in assoluto al festival. La band originaria di Los Angeles ha debuttato lo scorso 13 marzo con l’album Goldstar - pubblicato per la storica Rough Trade Records - imponendosi fin da subito per un’identità sonora e visiva fortemente riconoscibile. Un progetto giovane ma già solido, capace di muoversi con naturalezza fra rock, pop punk e funk all’interno di un percorso autentico e fuori dagli schemi. Composti da Ethan... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Los Angeles al Visarno Arena: The Sophs in concerto a Firenze

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