Firenze | Corsa dell’Arno e Il cappello più bello per Corri la vita Cascine in festa

A Firenze si sono svolti due eventi che hanno coinvolto la città: la tradizionale Corsa dell’Arno, la competizione di galoppo più antica d’Italia, e l’iniziativa “Il cappello più bello per Corri la vita”. Le Cascine si sono animate con le persone che partecipavano alle attività sportive e alle esposizioni dedicate alla moda e alla solidarietà, tutte concentrate in un cappello simbolico legato alla corsa e alla creatività locale.

FIRENZE – Sabato 25 aprile, in occasione della 199a Corsa dell’Arno, la più antica gara di galoppo d’Italia, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (Piazzale delle Cascine) si rinnova l’appuntamento con il concorso Il cappello più bello per CORRI LA VITA, giunto all’undicesima edizione. Tra purosangue e cappelli d’autore, nel cuore del Parco delle Cascine va in scena il Royal Ascot in puro stile fiorentino che unisce mondanità e beneficenza, celebrando il Made in Tuscany e sostenendo attraverso una raccolta fondi dedicata i progetti che CORRI LA VITA Onlus realizza per supportare le donne colpite da tumore al seno che devono affrontare un percorso di guarigione, riabilitazione e sostegno psicologico.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Corsa dell’Arno e “Il cappello più bello per Corri la vita”. Cascine in festa Notizie correlate Il Consorzio Il Cappello di Firenze compie 40 anni. E lancia il concorso per Corri La VitaSigna, 11 aprile 2026 – Il Consorzio Il Cappello di Firenze raggiunge l'importante traguardo dei 40 anni dalla sua fondazione, consolidando il ruolo... All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’ArnoSabato 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (piazzale delle Cascine, 29) si corre la storia del galoppo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’Arno; Ippica, a Firenze torna la Corsa dell’Arno: è la più antica d’Italia; Firenze, 199° Corsa dell'Arno: al Visarno Cesare Meli la storia e la tradizione incontrano la mondanità e l'impegno sociale; La Corsa dell’Arno, due secoli di storia. Firenze, sabato la 199ª Corsa dell’Arno: in 13 al via per il titoloLa competizione al galoppo più antica d’Italia si preannuncia ricca di spunti tecnici e grandi protagonisti pronti ad infiammare l’ippodromo del Visarno Cesare Meli. Attesa anche per la Listed Race ... corrieredellosport.it Firenze, torna la Corsa dell’Arno: è la più antica d’ItaliaSabato 25 aprile all’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli la 199ma edizione. Sport, ma anche moda e solidarietà con il concorso I cappello più bello per Corri la Vita, in collaborazione con il Consorzi ... corrieredellosport.it “Kebab buono, peccato per il personale”, “Servizio rigoroso, quasi militare”: le recensioni ironiche alla nuova sede del partito di Vannacci a Firenze. @Francislotorto x.com Il caso a Firenze - Il “cilindrone” che oscura la cupola - facebook.com facebook