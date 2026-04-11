Il Consorzio Il Cappello di Firenze celebra quattro decenni dalla nascita, segnando un percorso di conservazione dell’antica tradizione toscana della lavorazione della paglia. In occasione del suo 40° anniversario, l’organizzazione ha annunciato anche un concorso legato all’evento, coinvolgendo l’iniziativa Corri La Vita. L’ente si occupa di promuovere e tutelare le tecniche artigianali legate alla produzione di cappelli di paglia.

Signa, 11 aprile 2026 – Il Consorzio Il Cappello di Firenze raggiunge l'importante traguardo dei 40 anni dalla sua fondazione, consolidando il ruolo di custode dell'antica arte della paglia toscana. Nato nel 1986 per unire le eccellenze del settore, l’ente celebra quattro decenni dedicati alla tutela e alla promozione internazionale di un saper fare unico al mondo. Attraverso l'unione di storiche manifatture, il Consorzio ha saputo trasformare una tradizione radicata nel XVIII secolo in un pilastro del lusso contemporaneo e del Made in Italy. In questi quarant'anni, l’organizzazione ha agito come ponte tra il passato e il futuro, permettendo a tecniche artigianali rare di dialogare con i più prestigiosi mercati della moda globale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consorzio Il Cappello di Firenze compie 40 anni. E lancia il concorso per Corri La Vita

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