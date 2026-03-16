Alle 20:45 si gioca Cremonese-Fiorentina, trasmessa in diretta su Dazn. La formazione della Cremonese comprende Parisi, Piccoli e Gudmundsson in attacco, mentre Moise Kean non figura tra i titolari e partirà dalla panchina. La partita rappresenta un incontro decisivo per la classifica, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d'inizio.

CREMONA – Moise Kean partirà dalla panchina nella partita “disfida” per la salvezza che la Fiorentina giocherà stasera, alle 20,45 (diretta Dazn) sul campo della Cremonese. La formazione viola ufficiale, annunciata da Paolo Vanoli, è infatti questa: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore Paolo Vanoli. In panchina: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian. La Cremonese, allenata, da Dav ide Nicola, schiererà Djuric e Bonazzoli davanti. Il difensore Terracciano andrà in panchina. A centrocampo giocherà Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e bisnipote di Benito Mussolini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cremonese-Fiorentina: formazioni ufficiali. Kean in panchina. Davanti Parisi, Piccoli e Gudmundsson

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