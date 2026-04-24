Fiorello | Siamo stati interrogati per l’indagine sulle escort dei calciatori allargata ai personaggi tv Coinvolti Conti Liorni Infante e quello più sospetto Ossini!

Durante la trasmissione radiofonica, un rappresentante ha confermato che lui e un collega sono stati sottoposti a interrogatorio in relazione a un’indagine sulle escort coinvolgenti calciatori e personaggi televisivi. Tra le persone coinvolte ci sarebbero figure note nel mondo dello spettacolo e della televisione, alcune delle quali sono state identificate pubblicamente durante la puntata. La trasmissione è tornata in onda dopo l’assenza del giorno precedente.

Nella puntata odierna de “La Pennicanza” su Rai Radio2, Fiorello e Biggio hanno rotto il silenzio sull’assenza di ieri, giovedì 23 aprile: “Il motivo? L’indagine sulle escort dei calciatori si è allargata anche ai personaggi TV e ieri siamo stati interrogati come persone informate sui fatti. Qualche nome? Carlo Conti, Liorni, Milo Infante . e quello più sospetto: Massimiliano Ossini! A noi ci hanno chiesto: ‘Voi che siete del giro che ne pensate?’. E io: ‘Secondo me sì!’. Abbiamo fatto solo il nostro dovere di cittadini.!”. Il focus si sposta poi sulla geopolitica e sullo sport con alcune esilaranti ‘agenzie’ in arrivo in studio: “Iran-Usa, braccio di ferro per Hormuz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fiorello: “Siamo stati interrogati per l’indagine sulle escort dei calciatori allargata ai personaggi tv. Coinvolti Conti, Liorni, Infante e quello più sospetto Ossini!” Notizie correlate Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti verranno interrogati dalla Procura? Le ultimissime novitàdi Luca FiorettiIndagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti verranno interrogati dalla Procura? Le ultimissime novità e gli... Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano. Ultimissimi sviluppi sulla vicendaCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata...