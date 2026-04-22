Indagine escort Milano | i calciatori di Serie A coinvolti verranno interrogati dalla Procura? Le ultimissime novità

Una recente indagine a Milano riguarda presunte escort coinvolte in attività legate a diversi calciatori di Serie A. La Procura ha avviato accertamenti e si attende se saranno effettuati interrogatori nei confronti degli atleti coinvolti. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli sulle eventuali convocazioni o sulle modalità delle indagini. La vicenda sta attirando l’attenzione sui possibili risvolti legali e sulle conseguenze per i coinvolti.

di Luca Fioretti e gli aggiornamenti sul caso. L’indagine sul presunto giro di sfruttamento della prostituzione nei lussuosi salotti milanesi continua a far discutere l’intero panorama calcistico nazionale. Al centro dell’attenzione ci sono party frequentati da noti imprenditori e circa 70 calciatori di Serie A. Secondo le informazioni diffuse da Calcio e Finanza, la Procura di Milano potrebbe presto procedere con l’interrogatorio di alcuni soggetti. La Juventus monitora la delicata vicenda con enorme attenzione, sebbene sia assolutamente doveroso sottolineare che i vari tesserati tirati in ballo non figurano all’interno del registro ufficiale degli indagati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti verranno interrogati dalla Procura? Le ultimissime novità Notizie correlate Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano. Ultimissimi sviluppi sulla vicendaCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata... Inchiesta escort Milano, coinvolti ben 70 giocatori tra cui anche alcuni di Juventus, Milan e Inter. Le novità sull’indaginedi Angelo CiarlettaInchiesta escort Milano, coinvolti ben 70 calciatori tra cui anche alcuni della Juventus. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e Juve; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori. Inchiesta escort, l'indagine si allarga: svelati alcuni nomi dei calciatori cercati nei telefoniSono tanti i cognomi di giocatori, tutti non indagati perché non ci sono estremi di reato, che compaiono nell'elenco delle decine e decine di parole chiave che la Procura di Milano, diretta da Marce ... corrieredellosport.it Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?»Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e ... ilmessaggero.it Escort e calciatori della serie A, ecco i nomi nelle carte dell’inchiesta di Milano Alcuni sono stati oscurati, altri risultano leggibili, altri ancora sono di giocatori solo citati e non direttamente collegati all’indagine - facebook.com facebook L’indagine della Procura su un’agenzia di eventi ricostruisce serate tra movida milanese, escort e bonifici per circa 200.000 euro. Tra i nomi figurerebbero, tra gli altri, Dejan Stankovic e Daniel Maldini #Milano #22aprile2026 x.com