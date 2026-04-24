Durante l'ultima puntata de La Pennicanza, andata in onda venerdì 24 aprile, sono successe diverse cose. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto lo show, che si è concluso con alcune sorprese inaspettate. A un certo punto, è entrato in scena Sal Da Vinci, suscitando sorpresa tra il pubblico e i partecipanti. La presenza del cantante ha attirato l’attenzione e ha movimentato la puntata.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 24 aprile, ricchissima di sorprese. A cominciare da Sal Da Vinci, quello vero, che si presenta in studio senza presentazioni e canta Per sempre sì, ormai un inno nazionale. Tutti restano increduli, persino i presentatori non sono convinti che sia davvero lui. Ma Sal Da Vinci non è l’unico ospite di peso della puntata. Infatti, arriva in studio la chiamata di Pier Silvio Berlusconi (fake) che parla del caso D’Urso. Ma procediamo con ordine Fiorello si è ripreso dopo il forfait. Dopo aver dato buca giovedì 23 aprile quando La Pennicanza non è andata in diretta, Fiorello e Biggio sono tornati alla grande e pieni di energia, dando spiegazione della loro assenza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, irrompe Sal Da Vinci e nessuno ci crede

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