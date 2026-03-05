92enne truffato dal finto carabiniere a Venezia il video del blitz della polizia | 20enne arrestato

A Venezia, un uomo di 92 anni è stato vittima di una truffa da parte di un giovane tunisino che si è spacciato per un carabiniere. La polizia ha effettuato un blitz e arrestato il 20enne, recuperando e restituendo i gioielli alla vittima. È stato diffuso anche un video dell’intervento delle forze dell’ordine.

A Venezia è stato catturato un giovane tunisino accusato di truffa aggravata ai danni di un anziano di 92 anni di Mirano. L'uomo avrebbe indotto la vittima a consegnare i gioielli di famiglia, simulando di essere un Carabiniere e sfruttando la paura di un presunto furto in una gioielleria. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto nell'ambito di una più ampia strategia volta a contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, che negli ultimi tempi ha visto un preoccupante incremento. Le indagini sono state coordinate dalla Squadra mobile della Questura lagunare, impegnata in attività preventive e di monitoraggio del contesto criminale locale.