Bologna, 23 marzo 2026 – Si conoscono al pub e, tra una birra e l’altra, scatta la proposta: “ Investi dei soldi con me, sono un esperto in operazioni bancarie.”. Questo l’inizio della vicenda, che è finita in tribunale e poi in Cassazione. E che si è chiusa, l’altro giorno, con la condanna definitiva dell’imputato. Vittima un professore del Galvani, che è stato truffato per oltre 23mila euro da un 61enne modenese. Come funziona la truffa dei “like”: prima piccoli ricavi, poi la trappola. “Mai fidarsi delle offerte da cuccagna” L’incontro al pub e le finte credenziali. Tutto comincia un pomeriggio in un pub di via Zamboni. Il prof conosce lì... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Professore del liceo Galvani di Bologna truffato per 23mila euro: condannato il finto trader

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