Montodine finto carabiniere ruba gioielli per 60mila euro | arrestato

Montodine (Cremona), 11 febbraio 2026 – "Suo figlio è stato arrestato per un furto di oggetti preziosi. Un carabiniere della Stazione di Montodine passerà tra poco a casa per visionare tutti i preziosi che ha in casa". E' la truffa del fino carabiniere messa in atto da un 45enne con precedenti e residente in altra regione ai danni di una donna ultra 80enne, bloccato dai carabinieri con oltre 60mila euro di refurtiva. Martedì mattina il truffatore ha messo a segno il colpo, ha chiamato sul telefono fisso la donna spacciandosi per un carabiniere di Montodine, dicendole che il figlio era stato arrestato per furto di oggetti preziosi.

