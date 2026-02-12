Smantellato un centro di spaccio a San Cristoforo | i pusher hanno aggredito i carabinieri

I carabinieri di Piazza Dante hanno smantellato un centro di droga a San Cristoforo, a Catania. Durante l’operazione, alcuni pusher hanno aggredito i militari nel tentativo di ostacolare il blitz. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare gli uomini coinvolti e a sequestrare sostanze stupefacenti. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena è stata molto tesa.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno smantellato una piazza di spaccio nel quartiere catanese di San Cristoforo. Dopo aver acquisito gli elementi necessari, i militari dell'Arma hanno pianificato una perquisizione in un' abitazione nei pressi di via Murifabbro, ritenendo che l'immobile fosse una vera e propria base operativa per lo spaccio. Per dare riscontro alle ipotesi investigative, è stato organizzato un blitz durante la notte. L'attività ha permesso di sorprendere un 33enne e un 43enne residenti in città, entrambi con precedenti specifici, mentre confezionavano dosi di droga.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su San Cristoforo Spaccio

Nella zona di San Cristoforo, le forze dell'ordine hanno smantellato una casa di spaccio e arrestato un giovane di 22 anni.

La Polizia di Stato ha scoperto una casa di spaccio a San Cristoforo, arrestando un giovane di 22 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Cristoforo Spaccio

Argomenti discussi: Angri, sequestrati 16 milioni all'imprenditore Chiavazzo: per gli investigatori sono frutto di proventi illeciti; Bitonto, smantellato il Grande fratello della criminalità: decine di telecamere nelle piazze spaccio; Cocaina e marijuana oltre lo Stretto, smantellato il corridoio della droga Calabria–Messina; Maxi-frode sui Bonus facciate: sequestri per 77 milioni di euro tra Veneto e Campania.

Smantellata piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto: due arresti e droga sequestrataOperazione dei carabinieri con unità cinofile, elicottero e reparti speciali: trovati stupefacenti, contanti e un sistema di videosorveglianza abusivo ... baritoday.it

Bitonto, smantellato il Grande fratello della criminalità: decine di telecamere nelle piazze spaccioMaxi operazione dei carabinieri con il coordinamento della Prefettura di Bari: il sistema di microcamere di ultima generazione nel centro storico serviva a presidiare le piazze dello spaccio e preveni ... msn.com

L'inchiesta riguarda gli affari del clan dei Nizza a San Cristoforo e non solo - facebook.com facebook