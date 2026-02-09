Truffa del finto carabiniere a Noceto | rubano denaro e gioielli a un' 83enne

Un’83enne di Noceto è caduta nella trappola di un finto carabiniere e ha perso soldi e gioielli. L’anziana ha ricevuto una telefonata in cui le chiedevano di collaborare con la polizia, poi sono arrivati uomini falsi per mettere in atto la truffa. La donna si è resa conto troppo tardi e ora sta aiutando le forze dell’ordine a individuare i responsabili.

Momenti di paura a Noceto per un'anziana di 83 anni, vittima di una truffa con il collaudato metodo del "finto carabiniere". La donna, nei primi giorni di ottobre 2025, ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che le ha comunicato che la targa della sua auto era stata clonata e.

