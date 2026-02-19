Palermo un parroco | Stop ai matrimoni con le fedi portate in chiesa da animali

Un parroco di Palermo annuncia che non si terranno più matrimoni in chiesa se le fedi sono portate da animali. L’episodio si è verificato in passato e ha causato fastidio tra i fedeli, spingendo a una decisione più severa. Il sacerdote spiega che questa scelta serve a mantenere il rispetto delle cerimonie religiose e il decoro degli ambienti sacri. La chiesa intende evitare che situazioni simili compromettano la sacralità delle celebrazioni. La decisione riguarda tutte le future nozze celebrate in parrocchia.

Gli animali non potranno portare le fedi agli sposi durante la celebrazione dei matrimoni, funzione che potrà essere svolta solo da essere umani. È questa l'indicazione che la parrocchia di San Francesco di Paola, a Palermo, ha dato alle coppie che intendono convolare a nozze nella chiesa. Il parroco, frate Francesco Carmelita, ha infatti pubblicato sui social alcune norme per la celebrazione dei matrimoni che prevedono il divieto di lanterne lungo la navata centrale, dell'uso di tappeti usati, del lancio di coriandoli e stelle filanti., "In passato è capitato che alcuni cagnolini fossero usati per portare le fedi all'altare", spiega frate Carmelita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

