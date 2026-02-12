Tre anziani di Carpiano sono stati vittime di una rapina violenta. Un gruppo di uomini si è presentato come tecnici dell’acqua e, con uno spray urticante, ha messo in fuga e picchiato gli 71enni, portando via alcuni oggetti di valore. La polizia sta ora cercando i quattro componenti della banda.

Carpiano (Milano), 12 fennario 2026 – Attimi di paura, l’altro giorno a Carpiano, dove si è consumata una rapina violenta ai danni di tre anziani, tutti 71enni, raggirati e derubati da un gruppo di finti tecnici dell’acqua. I malviventi, quattro in totale, non hanno esitato a usare dello spray urticante per cercare di stordire le vittime, con la quali è nata anche una colluttazione a suon di cazzotti. I truffatori sono quindi riusciti a fuggire con alcuni oggetti in oro. Il finto tecnico . L’allerta è scattata alle 10.30 nel centro storico del paese, in un complesso bifamiliare. Indossando una tuta da cantiere e fingendo di tenersi in contatto con alcuni colleghi attraverso un walkie talkie, un sedicente tecnico dell’acqua si è presentato alla porta di un pensionato, vedovo, dicendo di dover effettuare delle verifiche sull’impianto idrico a causa di un guasto che avrebbe potuto anche provocare un’esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in casa con lo spray urticante: tre anziani di Carpiano picchiati e derubati. Caccia alla banda dei quattro

Approfondimenti su Carpiano rapina

Una banda criminale, guidata dalla famiglia Lafleur di Muggiano e coinvolgendo anche un poliziotto milanese, è stata smantellata per aver truffato e derubato anziani.

Una notte di Capodanno segnata da un episodio di violenza, con giovani accerchiati, picchiati e derubati.

Ultime notizie su Carpiano rapina

