Finisce contro un’auto all’incrocio | paura per un motociclista

Un motociclista si è scontrato con un’auto all’incrocio tra la strada provinciale 82 e via Ferraria, a Mortegliano. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale e ha coinvolto un solo veicolo, con il motociclista che ha subito conseguenze serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Incidente con conseguenze serie lungo la strada provinciale 82, all’incrocio con via Ferraria., a Mortegliano. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio. L’urto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Carretera Austral: el tramo que no sabía si podría subir | Rumbo a Ushuaia | CAP.05 Notizie correlate Paura all’incrocio: auto contro carro attrezzi, feriti mamma e figliolettoPaura nella serata di ieri, martedì 10 marzo, a Molinetto di Mazzano per un incidente che ha coinvolto una donna e i suoi due bambini. Leggi anche: Incidente a Venaria Reale: scontro fra due auto all'incrocio, una finisce contro la saracinesca di un negozio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero, traffico deviato; Si scontra con un’altra auto e poi finisce contro un muro a Sant’Antonino di Susa, grave ventenne; Auto va fuori strada, si ribalta e finisce contro un albero: un ferito in codice rosso; Villafranca, incidente nella notte, auto finisce contro un platano. Grave un 56enne. Incidente a Modica in via Sacro Cuore: auto investe un pedone e finisce contro un muro, due feriti in ospedaleA Modica incidente in via Sacro Cuore: una Fiat Panda investe un pedone e finisce contro un muro. Due feriti trasportati all’ospedale Nino Baglieri. quotidianodiragusa.it Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: ferita una donnaL’episodio è avvenuto in via Torino, all’incrocio con via Cadore. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada andando a schiantars ... laprovinciadivarese.it Eboli, pulmino finisce nel canale: tre feriti, uno è grave - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook [dumb ways to suffer] Ieri mattina, come sempre, metto il dentifricio sullo spazzolino elettrico, lo avvio e lo avvicino alla faccia per lavarmi i denti. Per qualche ragione, una micro-goccia di dentifricio si stacca dalla testina rotante e mi finisce in un occhio. (segue) x.com