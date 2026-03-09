Incidente a Venaria Reale | scontro fra due auto all' incrocio una finisce contro la saracinesca di un negozio

Nella tarda serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, a Venaria Reale si è verificato uno scontro tra due auto all'incrocio di via IV Novembre e via D'Annunzio. Uno dei veicoli ha finito contro la saracinesca di un negozio vicino all’incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Un ferito non grave è stato trasportato in ospedale. Danni anche a un veicolo parcheggiato. Traffico regolato da un cartello di stop Nella tarda serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra via IV Novembre e via D'Annunzio a Venaria Reale. A scontrarsi sono state due auto, una Ford Fiesta che percorreva via IV Novembre in direzione di via Iseppon, e una Toyota Yaris che percorreva via D'Annunzio in direzione di via Palestro. La seconda vettura, dopo l'impatto, è andata a schiantarsi contro la saracinesca di una lavanderia, provocando danni. L'altra ha urtato una terza auto, una Fiat Panda, che era parcheggiata a bordo strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, scontro tra tre auto e una si ribalta: quattro persone ferite, lunghe codeIncidente lungo la Tangenziale Nord di Torino intorno alle 18,20 di oggi, 28 dicembre 2025.

Leggi anche: Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rosso

Contenuti utili per approfondire Venaria Reale

Temi più discussi: Scontro mortale, riaperta tangenziale fra corso Regina e Venaria; Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito: Circolazione bloccata; INCIDENTE A VENARIA - Scontro fra due auto in via D'Annunzio: una finisce contro la lavanderia. Un ferito - FOTO; Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, morto Francesco Colacicco.

Scontro mortale, riaperta tangenziale fra corso Regina e VenariaDalle 10 circolazione tornata regolare dopo la chiusura in direzione Piacenza. Scontro tra due auto, interviene 118, un ferito in codice giallo ... rainews.it

Capodanno, sindaco di Venaria Reale vieta i botti dopo incidente dello scorso annoNon è un gioco. Un botto può cambiare una vita. Con queste parole il sindaco di Venaria Reale (Torino), Fabio Giulivi, annuncia l'ordinanza con cui vieta in città l'impiego dei 'fuochi' nella notte ... ansa.it

CNA PENSIONATI PADOVA: TORINO E VENARIA REALE 10-11-12 Aprile Torino e Venaria reale Vivi insieme a CNA una tre giorni alla scoperta di Torino. Dal Museo Egizio a Palazzo Reale, dal centro di Torino fino alla Reggia di Venaria Reale. Per - facebook.com facebook