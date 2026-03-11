Paura all’incrocio | auto contro carro attrezzi feriti mamma e figlioletto

Ieri sera a Molinetto di Mazzano un'auto si è scontrata con un carro attrezzi all’incrocio, provocando il ferimento di una mamma e del suo bambino. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e ha coinvolto anche un secondo bambino, che è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale.

Paura nella serata di ieri, martedì 10 marzo, a Molinetto di Mazzano per un incidente che ha coinvolto una donna e i suoi due bambini. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 21.15 all'incrocio tra via Basiletti e via Verdi. Una macchina, guidata da una donna di 36 anni residente nella zona, si è.

Due auto si scontrano all'incrocio, paura in via Maseri: sei feriti

Vomero, a via Aniello Falcone asfalto sui sanpietrini a zigzag: poi i carro attrezzi portano via le auto

