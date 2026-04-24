Finge un’indagine e si fa consegnare soldi e oro | anziana nel mirino

Una donna di 76 anni è stata vittima di una truffa telefonica in cui un uomo ha finto di essere un ufficiale dei carabinieri. Dopo aver ricevuto una chiamata, l’uomo si è presentato alla porta dell’abitazione dell’anziana, fingendo di svolgere un’indagine. La vittima ha consegnato soldi e oro, credendo di aiutare le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una zona di Udine.

Prima la chiamata, poi l’arrivo alla porta. Un copione già visto, che questa volta ha preso di mira una 76enne udinese, vittima della truffa del “finto carabiniere”.La telefonata e la messa in scenaTutto inizia con una telefonata: dall’altra parte un uomo che si presenta come carabiniere e parla.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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“Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. . E così sui binari in tondo gira, illudendo la ragione, questo trenino a molla che si chiama cuore.” —Fernando Pessoa #LaPennaDelPoeta a #Sala x.com

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