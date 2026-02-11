Si finge carabiniere e si fa consegnare 30mila euro in oro da un'anziana | 22enne arrestato per la nona volta

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di truffa aggravata. Si era presentato a casa di un’anziana, fingendosi un carabiniere, e le aveva fatto consegnare gioielli per 30mila euro. È il suo nono arresto.

Un 22enne è stato arrestato a Milano per truffa aggravata, perché si sarebbe fatto consegnare gioielli per 30mila euro da un'anziana fingendo di essere un carabiniere. Negli ultimi due anni, era stato fermato altre 8 volte.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Carabinieri Si finge carabiniere e truffa un’anziana, arrestato da quelli veri: le aveva rubato 30mila euro di gioielli Reggio Calabria, si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana: arrestato. Il video La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Carabinieri Argomenti discussi: LA SUA AUTO COINVOLTA IN UNA RAPINA, SI FINGE CARABINIERE E DERUBA DUE DONNE A FONDI: ARRESTATO 27ENNE; Si finge carabiniere: La sua auto coinvolta in una rapina. Così truffa due donne portando via gioielli e denaro; Sarnico, 79enne derubata da truffatore che si finge maresciallo; Truffa ai danni di una donna anziana: minorenne condannato. Si finge carabiniere per truffare anziana, arrestato dai militari veri: finisce agli arresti domiciliariFinisce ai domiciliari il ventitreenne di Napoli in trasferta in Alta Irpinia per una truffa ai danni di un’anziana di Andretta, alla quale con la tecnica del falso incidente erano stati sottratti sei ... corriereirpinia.it Si finge carabiniere e truffa due anziane: arrestato a FondiNella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 37 anni, residente in provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di tru ... latinaoggi.eu Si finge carabiniere e ruba soldi e gioielli ad anziana: 18enne subito bloccato e arrestato #Cronaca #anziana #arresto #gioielli #raggiro #soldi #truffa - facebook.com facebook

