A Brescia, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di truffare un'anziana fingendosi un carabiniere. L'uomo ha convinto la vittima a consegnargli monili in oro, e successivamente è stato sottoposto a fermo. È stato disposto il divieto di rientro in città per quattro anni.

Un arresto e un foglio di via obbligatorio, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per tentata truffa aggravata ai danni di persone anziane. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia che ha disposto il divieto di ritorno nel Comune per 4 anni nei confronti dell’arrestato, un “trasfertista” proveniente dalla Campania, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. Tentata truffa a Brescia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di molteplici segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Questura di Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si finge carabiniere e convince un'anziana a farsi consegnare monili in oro, 43enne arrestato a Brescia

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