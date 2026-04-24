Finanziere cacciato a 60 anni dalla sua casa a Collina delle Muse | sfratto sospeso dopo mezz'ora
Un finanziere di 60 anni è stato allontanato dalla sua abitazione a Collina delle Muse, ma lo sfratto è stato sospeso dopo circa trenta minuti, nonostante l'ufficiale giudiziario avesse già eseguito l'atto. Attualmente si trova in uno stato di incertezza mentre cerca di riottenere le chiavi dell’appartamento. La vicenda si è svolta in modo rapido e inatteso, lasciando il protagonista in una situazione di attesa.
La sospensione arriva quando l'ufficiale giudiziario ha già eseguito lo sfratto. Ora il finanziere Massimiliano Rossetto si trova in un limbo per riottenere le chiavi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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