Finanziere cacciato a 60 anni dalla sua casa a Collina delle Muse | sfratto sospeso dopo mezz'ora

Un finanziere di 60 anni è stato allontanato dalla sua abitazione a Collina delle Muse, ma lo sfratto è stato sospeso dopo circa trenta minuti, nonostante l'ufficiale giudiziario avesse già eseguito l'atto. Attualmente si trova in uno stato di incertezza mentre cerca di riottenere le chiavi dell’appartamento. La vicenda si è svolta in modo rapido e inatteso, lasciando il protagonista in una situazione di attesa.