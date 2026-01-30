La mamma dell'11enne cacciato dal bus senza biglietto | Tremava e non riusciva a camminare Sospeso l'autista

La mamma dell’11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo. L’autista è stato sospeso e il ragazzo ha dovuto affrontare 6 chilometri a piedi, in condizioni difficili, dopo essere stato mandato via dal mezzo pubblico. La donna spiega che il bimbo non riusciva a stare in piedi e aveva paura.

Parla la mamma del bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nel Bellunese perché senza "biglietto olimpico" e costretto a percorrere 6 chilometri tra neve e gelo: "Tremava, faceva fatica a camminare soprattutto nell'ultimo tratto di strada". Sospeso l'autista di Dolomitibus.

