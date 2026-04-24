Secondo un articolo del Financial Times, hacker cinesi hanno compromesso decine di migliaia di dispositivi domestici, utilizzandoli per condurre attacchi contro paesi occidentali. Le autorità e le aziende di sicurezza informatica stanno indagando sulle modalità e sui numeri di questi interventi. La notizia evidenzia le crescenti preoccupazioni legate alle attività di cyberspionaggio e alle minacce provenienti da questo tipo di operazioni.

L’Occidente teme sempre di più gli hacker cinesi, mentre questi ultimi affilano le armi per la guerra ibrida e digitale. Nel mirino dei criminali informatici ci sono i ministeri e i servizi essenziali, da tempo, ma ora anche i dispostivi domestici. Come i router per la connessione internet WiFi o i frigoriferi smart, ovvero online e con processore integrato. Oggetti di uso quotidiano, decine di migliaia già violati, in tutto il mondo. Lo ha rivelato oggi il Financial Times citando come fonte i servizi segreti di diversi Paesi: Germania, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia. Oltre alle nazioni del Five Eyes, l’alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “Hacker cinesi hanno ‘bucato’ decine di migliaia di dispositivi domestici per attaccare l’Occidente”

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