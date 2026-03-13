Financial Times | Francia e Italia hanno avviato colloqui con l’Iran per sbloccare lo stretto di Hormuz

Secondo il Financial Times, Francia e Italia hanno iniziato a dialogare con l’Iran per discutere delle rotte nel Golfo. Diversi Paesi europei hanno avviato negoziati con Teheran con l’obiettivo di ottenere garanzie di passaggio sicuro alle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La questione riguarda l’accesso alle rotte marittime strategiche in quella regione.

Secondo quanto riporta il Financial Times alcuni Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca un passaggio sicuro alle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. «La Francia – riporta il quotidiano statunitense – è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui» e che « anche l’Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran ». Il sottile filo dei colloqui preliminari. I colloqui preliminari mirano, secondo quanto riportato da alcuni funzionari, a favorire la ripresa delle esportazioni di petrolio e gas senza aggravare il conflitto. Sugli esiti però non c’è garanzia. I prezzi del petrolio sono saliti a circa 100 dollari al barile, rispetto ai circa 60 dollari di inizio anno, mentre i prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati del 75% nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

L'Iran: "Non abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz, sono le navi che hanno paura ad attraversalo"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Leggi anche: I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, Khamenei: “Possiamo affondare la loro nave”

The Iran Trap: Is America Losing the War | Dr. Sami Al-Arian

Una selezione di notizie su Financial Times

Discussioni sull' argomento Come avere una pensione più alta grazie all'intelligenza artificiale? L’analisi del FT; Ft, 'Francia e Italia cercano accordo con Iran per le navi a Hormuz'; Verso il Consiglio Europeo: Italia, Germania e Belgio convocano un pre-vertice su semplificazione e caro energia; Le scommesse in Borsa sull'attacco all'Iran (da account anonimi): chi sapeva e ci ha guadagnato.

La Russia guadagna fino a 150 milioni di dollari al giorno in entrate di bilancio extra dalle vendite di petrolio, il che la rende il principale beneficiario del conflitto in Medio Oriente. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale, indipendentemente dai soldi che p - facebook.com facebook

L’AI promette #pensioni migliori ma è davvero così L’analisi del Financial Times che devi conoscere. x.com