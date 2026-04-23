Tra pochi giorni, in campionato, si sfideranno ancora una volta le squadre di Inter e Lazio, che si preparano per la finale di Coppa Italia. La partita tra le due formazioni si preannuncia difficile da prevedere, anche se l’Inter sembra partire con un leggero vantaggio. La finale si giocherà in gara secca, mentre i due allenatori hanno obiettivi diversi: uno punta a una doppietta personale, l’altro a conquistare un trofeo importante.

Lazio-Inter sarà la finale di Coppa Italia, il 13 maggio all’Olimpico, e prepariamoci a vedere doppio, perché pochi giorni prima, probabilmente venerdì 8 o sabato 9, si giocherà Lazio-Inter per la 36ª giornata di Serie A. Per fortuna e per merito di Cristian Chivu, il primo dei due faccia a faccia sarà quasi certamente platonico, l’Inter dovrebbe aver già vinto lo scudetto, e la Lazio non ha più obiettivi di classifica. Lazio-Inter di campionato si trasformerà in una prova generale per l’ultimo atto della coppa nazionale. Non sappiamo quanto giovi misurarsi per due volte a distanza di pochissimo tempo. Maurizio Sarri e Chivu useranno il match di campionato per ingannarsi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia, tra Inter e Lazio sarà una finale sbilanciata. Ma in gara secca...

Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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