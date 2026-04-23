Nella Coppa Italia, si è definita la finale tra Inter e Lazio, dopo le semifinali disputate nelle ultime due giornate. La partita tra Inter e Como si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, mentre la Lazio ha superato l’Atalanta, portandosi così alla fase conclusiva del torneo. La Roma, invece, ha assistito alle gare senza riuscire a qualificarsi per la finale.

Dopo la due giorni di Coppa Italia che ha visto il ritorno delle semifinali tra Inter e Como da una parte, e Atalanta e Lazio dall’altra si è delineato l’ultimo atto. A contendersi il trofeo il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma saranno Chivu e Sarri. Ma la Roma aspetta di sapere chi tra i due solleverà la coppa perché potrebbero cambiare – e non di poco – i criteri di accesso alle prossime competizioni europee. Dall’obiettivo Champions al rischio Conference. Il trionfo dell’Inter piuttosto che quello della Lazio assegnerebbe un peso diverso alla classifica, più particolarmente alla sesta e settima posizione. Se i biancazzurri dovessero vincere la finale sarebbero direttamente qualificati alla League Phase della prossima Europa League, indipendentemente dalla loro posizione finale in campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa Italia, Inter-Lazio sarà la finale. La Roma osserva

Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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