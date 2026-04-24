Arthur Fils ha commentato il ritiro di Alcaraz da Parigi definendolo una brutta notizia, ma aggiungendo che tornerà in campo e otterrà molti altri successi. Fils ha iniziato il torneo di Madrid, il secondo Masters 100 sulla terra battuta della stagione, mostrando un buon andamento. La competizione prosegue con i vari incontri del tabellone principale e le sfide tra i migliori giocatori del circuito.

Arthur Fils inizia il torneo di Madrid, secondo Masters 100 stagionale sulla terra, nel migliore dei modi grazie alla vittoria ottenuta ai danni del peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-7(4) 7-6(3) 7-5 in due ore e cinquantadue minuti di gioco e approda al terzo turno nella capitale spagnola. Il giovane tennista transalpino, classe 2004, sta cercando di risalire il più rapidamente possibile la classifica dopo i diversi mesi di stop forzato che lo hanno costretto lontano dai campi nella seconda parte del 2025 a causa di un brutto infortunio alla schiena. Fils conosce molto bene cosa significa convivere con il dolore e lavorare per recuperare nel più breve tempo po ssibile così da tornare a calcare i campi e potersi prendere le meritate soddisfazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fils sul ritiro di Alcaraz da Parigi: “È una brutta notizia, ma tornerà e vincerà molti altri titoli”

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