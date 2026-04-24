Filiera corta e biodiversità Il Mercatale raddoppia

Doppio evento stamani a Montevarchi con la presentazione del nuovo Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e l’inaugurazione del Mercato Coperto degli Agricoltori "Mercatale". Il tutto con la regia del Distretto Rurale Biologico del Valdarno di Sopra. Il programma prenderà avvio alle ore 9.30 all’Accademia Valdarnese del Poggio, dove è prevista l’apertura ufficiale dei lavori. La mattinata sarà interamente dedicata alla presentazione del Centro Studi CNDC, iniziativa di rilievo nazionale finalizzata al coordinamento delle attività di ricerca, formazione e diffusione delle buone pratiche nel sistema dei distretti del...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dalla filiera corta alla comunità: l’agricoltura che guarda al futuroUn progetto che unisce aziende agricole, territorio e comunità, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e di promuovere un modello di consumo più consapevole. La Bottega Contadina del Monr ... targatocn.it

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