Filiera corta e biodiversità | convegno per il futuro del cibo

Il convegno “Filiera Corta e Biodiversità a Tavola” si svolge il 7 marzo alle 17:00 presso il Polo A1 Expo, organizzato per promuovere pratiche agricole sostenibili. La XIX edizione di Fiera Agricola ha scelto di dedicare uno spazio a questo incontro, che affronta il legame tra produzione locale e tutela delle varietà tradizionali. In questa occasione, agricoltori e esperti discutono di come ridurre i passaggi nella catena alimentare possa favorire la biodiversità e migliorare la qualità dei prodotti.
La XIX edizione di Fiera Agricola si prepara a ospitare un evento che mette al centro la sostenibilità e la qualità del cibo: il 7 marzo, alle ore 17:00, presso il Polo Fieristico A1 Expo, si terrà il convegno intitolato "Filiera Corta e Biodiversità a Tavola". L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la filiera corta come modello virtuoso di produzione e distribuzione, capace di ridurre la distanza tra produttore e consumatore, garantire freschezza e qualità dei prodotti e sostenere l'economia locale.
