Dal baratto alla filiera corta | i mercati

Terra di Prato organizza oggi un mercato in piazza del Mercato, aperto fino alle 13. La manifestazione si concentra sulla promozione della filiera corta, offrendo prodotti di stagione come frutta, verdura, carni, salumi e pane. Le bancarelle sono gestite da produttori locali, che spiegano ai clienti come garantiscono qualità e freschezza. La giornata mira a favorire il consumo diretto e sostenibile, coinvolgendo cittadini e produttori nel contatto quotidiano.

Oggi in piazza del Mercato fino alle 13 le bancarelle di filiera corta di Terra di Prato, con frutta e verdura di stagione, carni, salumi, pane e tanto altro. Dalle 10 alle 11 una speciale iniziativa per i più piccoli: Dalla lana al filo, un laboratorio didattico e divertente, in cui i bambini potranno toccare la materia prima e scoprire passo dopo passo come la lana diventa filo, proprio come una volta. A cura de Il Poggiolino Montemurlo e Anticofeudo alpaca (foto); costo otto euro a bambino, per le prenotazioni 379 2059060. Al Punto Luce di via Mameli 1 dalle sempre oggi ci sarà un oroginale mercatino del baratto, organizzato dal Comitato permanente dei giovani del Macrolotto Zero, in collaborazione con Riciclidea e la Cooperativa Di Vittorio: dalle 14.