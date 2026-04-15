In Italia, si discute di possibili cambiamenti nel calcio a livello legale e amministrativo. Le proposte prevedono modifiche di legge volte a commissariare il sistema sportivo, mentre le istituzioni politiche cercano di intervenire per attuare una rivoluzione nel modo in cui viene gestito il calcio nazionale. Le trattative si svolgono in un contesto di tensione tra chi vuole mantenere lo status quo e chi invece mira a riformare profondamente il settore.

Da una parte il sistema, che si sta già riorganizzando per preservarsi. Dall’altra la politica, che vorrebbe riformare il pallone italiano e sa che questa è la finestra buona, forse l’ultima, per intervenire. Più che tra i vari candidati ( Malagò, Abete o chi per loro ), la vera battaglia per il futuro della Figc e quindi del calcio italiano è quella tra autonomia e commissariamento. Uscito di scena Gravina, per cambiare davvero il calcio bisogna fare piazza pulita dei suoi consiglieri e collaboratori, alleati e dirigenti, tutti coloro che hanno partecipato al sistema fallimentare dell’ultimo decennio ( e che invece si stanno già riposizionando nel nuovo corso, che sarebbe solo una riedizione di quello precedente ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova Figc, lo scenario: il sistema vuole preservarsi, la politica punta alla rivoluzione. Allo studio modifiche di legge per commissariare il pallone

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