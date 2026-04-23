Corsa alla Figc fair play Malagò-Abete | prima la cena insieme da oggi di nuovo rivali

Mercoledì sera, a Roma, due ex presidenti della Figc si sono incontrati durante un evento dedicato ai Giochi. In quella occasione, hanno condiviso la stessa cena, mentre si preparano a riprendere il confronto pubblico sulle future nomine. La loro presenza nello stesso luogo ha attirato l’attenzione, poiché in passato sono stati alleati, ma ora si presentano come rivali nelle prossime decisioni sportive.

Uno accanto all’altro. Come due amici di lunga data. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, i due presumibili sfidanti alla carica di presidente Figc (elezioni il 22 giugno) per subentrare al dimissionario Gabriele Gravina, ieri hanno passato un’intera serata assieme al Cenacolo della Fondazione Canova Club Roma, tenutasi all’hotel Parco dei Principi e dedicata al tema "Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali: successi, impatti economici e prospettive per l’Italia". A parlarne, si legge nell’invito privato destinato ai soci del Club e ai loro ospiti, proprio Giovanni Malagò. Stranezze della vita. Va detto che è stato tutto organizzato prima della disfatta dell’Italia contro la Bosnia del 31 marzo che ci ha lasciato a casa per il terzo Mondiale di fila.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Corsa alla Figc, fair play Malagò-Abete: prima la cena insieme, da oggi di nuovo rivali Notizie correlate Malagò contro Abete: la corsa alla Figc è iniziataLa corsa alla poltrona di presidente della Figc come successore di Gravina è ufficialmente partita. Leggi anche: Chi sarà il nuovo presidente della FIGC: corsa tra Malagò, Abete e la tentazione di un ex calciatore Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corsa alla Figc, fair play Malagò-Abete: prima la cena insieme, da oggi di nuovo rivali; Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Presidenza Figc: Malagò e Abete pronti a sfidarsi; La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc. Corsa alla Figc, fair play Malagò-Abete: prima la cena insieme, da oggi di nuovo rivaliA parlarne, si legge nell’invito privato destinato ai soci del Club e ai loro ospiti, proprio Giovanni Malagò. Stranezze della vita. Va detto che è stato tutto organizzato prima della disfatta ... gazzetta.it La Gazzetta dello Sport: La corsa alla Figc: fair play Malagò-AbeteNon temi legati alla Serie C, ma alla 'corsa alla Figc' e quindi alle elezioni previste per il 22 giugno sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea titola: Fair play Malagò-Abete. tuttoc.com Malagò e Abete, oggi l’incontro con i calciatori: la chiave è Zola x.com Gli ultimissimi aggiornamenti! Tra Abete e Malagò, continua il cammino per la presidenza FIGC - facebook.com facebook