Fiera del Riso | nuovo team tecnico per rilanciare l’evento

Il sindaco di Isola della Scala ha annunciato la nomina di Alessandro Guarnieri come nuovo presidente dell’Ente Fiera. La decisione fa parte di un piano per rilanciare l’evento dedicato al riso, che si svolge ogni anno nella città. La nomina mira a rafforzare la gestione della manifestazione e a migliorare l’organizzazione delle prossime edizioni. La Fiera del Riso rappresenta un appuntamento importante per il territorio e le sue attività agricole.

? Cosa sapere Il sindaco Luigi Mirandola nomina Alessandro Guarnieri presidente dell'Ente Fiera di Isola della Scala.. Il nuovo organigramma tecnico punta a rilanciare la Fiera del Riso entro il 2026.. Il sindaco Luigi Mirandola ha ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 23 aprile il nuovo organigramma tecnico dell’Ente Fiera di Isola della Scala Srl, con l’obiettivo di rilanciare la celebre manifestazione dedicata al riso. La decisione politica interviene in un momento cruciale per la società controllata dal Comune, che deve affrontare una fase di rinnovamento dopo le dimissioni del precedente presidente. Durante l’Assemblea dei soci, i partecipanti hanno dato il via libera sia al bilancio consuntivo che a quello di previsione per l’anno 2026, segnando l’inizio di un nuovo ciclo gestionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera del Riso: nuovo team tecnico per rilanciare l’evento Notizie correlate Allegri può cambiare il Milan: la tentazione del tecnico e chi potrebbe rilanciareRecentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete. Nuoto artistico, Italia seconda nel team tecnico nella tappa di Coppa del Mondo a ParigiÈ proseguita oggi il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ente Fiera Isola della Scala, Guarnieri presidente, il sindaco: Un team di tecnici; L'Ente Fiera di Isola della Scala volta pagina, nominato nuovo vertice; Nominato il nuovo Cda di Ente Fiera ad Isola della Scala; Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile). Isola della Scala volta pagina: nominato il nuovo Cda di Ente FieraIsola della Scala, nominato il nuovo Cda tecnico di Ente Fiera per il rilancio degli eventi relativi alla nota festa dedicata al riso ... veronaoggi.it Isola della Scala capitale del risotto: torna la Fiera del Riso con la 57ª edizioneFino al 12 ottobre 2025 Isola della Scala (Verona) si trasforma, come da tradizione, nella patria del risotto italiano. La Fiera del Riso festeggia la sua 57ª edizione, confermandosi tra i più ... corrieredelveneto.corriere.it Fiera del Riso di Isola della Scala | Isola della Scala facebook