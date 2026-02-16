Nasce Sky Cube – Cosa c’è da sapere | l’innovazione al servizio dell’informazione

Sky ha creato “Sky Cube – Cosa c’è da sapere” per offrire ai telespettatori un modo più chiaro di capire i temi internazionali. La decisione nasce dall’esigenza di semplificare le notizie complesse, grazie a un formato che presenta dati e fatti concreti in modo semplice. Il programma si concentra su argomenti come crisi geopolitiche e questioni ambientali, con l’obiettivo di rendere l’informazione più accessibile.

Cube: Un Nuovo Format per l’Approfondimento Geopolitico. lancia “Cube – Cosa c’è da sapere”, un format innovativo che punta a un’analisi approfondita delle principali sfide globali. Otto puntate speciali sono disponibili da oggi, 16 febbraio 2026, su diverse piattaforme digitali, con un evento live previsto per il 2 marzo alle ore 15:00 sui canali social del canale. Nascita di un Format: Dalla Conferenza Meloni all’Innovazione Digitale. Il nuovo format nasce dall’esperienza maturata durante la conferenza stampa di inizio anno con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sfruttando le potenzialità del nuovo studio di.🔗 Leggi su Ameve.eu Nasce il quartiere dell’innovazione. Al centro del progetto c’è Villa Zari È stato annunciato il progetto del nuovo quartiere dell’innovazione, con una novità importante: Villa Zari Contrordine e il parco di via Gramsci rimarranno invariati. La pace tra gli uomini nasce anche da una corretta informazione, focus con Anteas al Teatro Comunale Nel contesto di un convegno presso il Teatro Comunale, Anteas ha affrontato il tema della comunicazione, sottolineando il ruolo fondamentale di un'informazione corretta per promuovere la pace tra gli uomini, anche in ambito religioso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nasce Sky Cube - Cosa c'è da sapere: l'innovazione al servizio dell'informazione; Sky Cube - Cosa c'è da sapere - Il trailer; Stellantis Termoli, senza la gigafactory, futuro a rischio per 1700 lavoratori. Nasce Sky Cube - Cosa c'è da sapere: l'innovazione al servizio dell'informazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Nasce 'Sky Cube - Cosa c'è da sapere': l'innovazione al servizio dell'informazione ... tg24.sky.it Sky Cube - Cosa c'è da sapere - Il trailerUn appuntamento quotidiano con la redazione di Sky TG24: un tema al giorno, tra le notizie più rilevanti, per leggere l'attualità. E poi le puntate extra per raccontare il mondo che sta cambiando. tg24.sky.it “3 Fattori”, il podcast di attualità economica di Mariangela Pira, fa un passo in più e diventa vodcast. Dallo Sky Cube, Pira dialogherà con un ospite sui grandi temi dell’attualità economica e politica, analizzando scenari, dati e conseguenze concrete. L’obiettivo facebook