fiera conferma conci ad e bonomi presidente

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha confermato le figure di Conci e Bonomi come rispettivamente amministratore delegato e presidente, in seguito all'assemblea degli azionisti che ha rinnovato il consiglio stesso. La riunione del cda ha ufficializzato le nomine e le cariche sociali, mantenendo le posizioni di vertice all’interno dell’azienda. Entrambe le nomine sono state approvate durante il consiglio, che ha visto la presenza dei membri eletti dall’assemblea.

Il cda di Fiera Milano ha attribuito le cariche sociali dopo l'Assemblea degli azionisti che ha rinnovato il cda. Che, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028. Francesco Conci è stato nominato amministratore delegato, confermandosi direttore generale. Per il presidente Carlo Bonomi «il rinnovo del cda rappresenta per Fiera Milano un passaggio che coniuga continuità e rinnovamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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