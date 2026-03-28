Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano confermati Bonomi presidente e Conci ad

Il comitato esecutivo di una fondazione ha approvato le proposte di governance per una società quotata, che saranno discusse dall'assemblea prevista per fine aprile. È stata depositata la lista del nuovo consiglio di amministrazione, con la conferma della presidenza e di alcuni amministratori. L'assemblea si svolgerà tra meno di un mese.

Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - Il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per definire le proposte di corporate governance di Fiera Milano Spa che verranno portate in approvazione all'assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 22 aprile. Il comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano, azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano Spa, ha ringraziato il presidente, l'attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all'unanimità la presentazione della nuova lista di amministratori. La proposta per il Consiglio di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci ad Articoli correlati Leggi anche: Mps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad Leggi anche: Mps, c'è intesa su Lovaglio. L'ad voterà la lista del cda Contenuti e approfondimenti su Cda Fiera Milano Fiera Milano, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato la lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fiera Milano previsto nella prossim ... finanza.repubblica.it Fondazione Fiera Milano: ecco la lista dei nomi per il nuovo cda di Fiera Milano spaIl Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano si è riunito per definire le proposte ... msn.com