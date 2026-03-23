Dall’idillio alla freddezza. È la storia del rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, l’uomo dei sogni giallorossi che scelse l’estate scorsa il tecnico di Grugliasco per affidargli la Roma. La sua Roma. Non una scelta facile, anche coraggiosa per certi versi, considerando lo scarso feeling del tecnico con la tifoseria fino a quel momento. E certo il senior advisor, rimasto negli ultimi mesi in silenzio come il tecnico ieri nel dopo gara col Lecce, non poteva aspettarsi una stagione fin qui così complicata nei rapporti tra la guida tecnica e la parte dirigenziale, rappresentata da lui e dal ds Ricky Massara. Un percorso insieme che origina però da visioni diverse e che potrebbe portare a clamorosi risvolti a fine stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'idillio estivo alla freddezza di oggi: Roma, qualcosa si è rotto tra Gasp e Ranieri

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