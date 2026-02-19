Alla conquista dei turisti tedeschi Si punta sul treno veloce da Monaco

Il treno rapido da Monaco ha portato un incremento di turisti tedeschi in Italia, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena. La compagnia ferroviaria ha potenziato i collegamenti, attirando visitatori interessati alle bellezze locali e alle spiagge della Riviera Romagnola. Gli operatori turistici locali registrano già un aumento delle prenotazioni e si preparano a ricevere più visitatori durante la prossima stagione. La strategia mira a rendere più accessibili le mete italiane e a sfruttare la crescita del turismo internazionale. La domanda cresce e le strutture si organizzano di conseguenza.

In Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026. L' Emilia-Romagna è volata alla conquista dei turisti tedeschi al Free di Monaco, la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, dove sino a domenica si svolgono molte iniziative dedicate alle proposte di vacanze al mare, cicloturismo, food e altri settori, con tante novità. Fra i venti operatori regionali, spiccano Glamping con Cesenatico Camping Village & Pineta sul Mare, Cesenatico Holidays di Adac Federalberghi, il consorzio Cesenatico Bellavita - Girohotels, Family Club Hotel di Gatteo Mare e Cesenatico, Park Hotel Morigi di Gatteo a Mare, Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare e Play Sport di Cesena.