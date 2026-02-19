Alla conquista dei turisti tedeschi Si punta sul treno veloce da Monaco

Da ilrestodelcarlino.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il treno rapido da Monaco ha portato un incremento di turisti tedeschi in Italia, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena. La compagnia ferroviaria ha potenziato i collegamenti, attirando visitatori interessati alle bellezze locali e alle spiagge della Riviera Romagnola. Gli operatori turistici locali registrano già un aumento delle prenotazioni e si preparano a ricevere più visitatori durante la prossima stagione. La strategia mira a rendere più accessibili le mete italiane e a sfruttare la crescita del turismo internazionale. La domanda cresce e le strutture si organizzano di conseguenza.

In Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026. L’ Emilia-Romagna è volata alla conquista dei turisti tedeschi al Free di Monaco, la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, dove sino a domenica si svolgono molte iniziative dedicate alle proposte di vacanze al mare, cicloturismo, food e altri settori, con tante novità. Fra i venti operatori regionali, spiccano Glamping con Cesenatico Camping Village & Pineta sul Mare, Cesenatico Holidays di Adac Federalberghi, il consorzio Cesenatico Bellavita - Girohotels, Family Club Hotel di Gatteo Mare e Cesenatico, Park Hotel Morigi di Gatteo a Mare, Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare e Play Sport di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alla conquista dei turisti tedeschi si punta sul treno veloce da monaco
© Ilrestodelcarlino.it - Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da Monaco

Qual è il treno più veloce del mondo, che viaggia alla velocità di 430 km/hIl Maglev di Shanghai detiene il titolo di treno commerciale più veloce al mondo, con una velocità massima di circa 430 kmh.

I turisti amano il treno. L’87% degli italiani si muove su rotaiaIl treno sta conquistando sempre più italiani, con l’87% che preferisce muoversi su rotaia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Emilia-Romagna alla conquista dei turisti tedeschi a F.RE.E. tra vacanze en plein air, mare, cicloturismo, arte ed enogastronomia; Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da Monaco; È Bari la regina del turismo in Puglia: un milione di arrivi nel 2025, superata Vieste. Ecco i numeri del 2025; TREND | Assisi da record: la città serafica guida il turismo umbro e conquista viaggiatori tutto l’anno.

La Cina punta alla conquista dello spazio. Per mandarci i turistiUno scenario futuribile - e altamente improbabile? O, al contrario, una frontiera sempre più vicina - e colonizzabile? La Cina punta sul turismo spaziale. Definito anche l’orizzonte temporale nel ... avvenire.it

Serata in locali e discoteche per 7 milioni di persone: +10% con i turisti stranieriROMA – Sarà un Capodanno all’insegna del clubbing in Italia, tra giovani, famiglie e turisti che sceglieranno locali e discoteche per trascorrere la serata del 31 dicembre fuori casa. Secondo ... repubblica.it