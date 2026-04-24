Fiaccolata del 24 aprile in migliaia in strada a Torino Il sindaco Lo Russo | Importante difendere i valori della Costituzione da periodici assalti

Nella serata del 24 aprile, migliaia di persone si sono radunate in piazza Arbarello a Torino per partecipare alla tradizionale Fiaccolata, un appuntamento che si svolge ogni anno in occasione della festività della Liberazione dal nazifascismo. L'evento, iniziato intorno alle 20, coinvolge un corteo di cittadini che si muove lungo le vie della città. Il sindaco ha commentato l'importanza di tutelare i principi della Costituzione di fronte a frequenti attacchi.

Ha inizio per le 20 in piazza Arbarello la tradizionale Fiaccolata del 24 aprile, uno degli appuntamenti più attesi a Torino in occasione della festività della Liberazione dal nazifascismo che si celebra sabato, 25 aprile, e che prevede oltre quaranta eventi diffusi tra i quali la passeggiata per.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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