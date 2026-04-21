Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026 il sindaco Lo Russo | Giovani e scambio culturale risorse fondamentali per il futuro della città

Torino è stata scelta come Erasmus Destination of the Year 2026 durante l'assemblea annuale dell'Erasmus Student Network a Spalato, in Croazia. Il sindaco ha commentato che i giovani e lo scambio culturale sono risorse fondamentali per il futuro della città. La nomina rappresenta un riconoscimento a livello internazionale per l'offerta di opportunità di studio e di interscambio culturale presenti a Torino.

Un riconoscimento che arriva dall'alto se non dall'altissimo visto che la nomina arriva come esito dell'assemblea annuale dell'Erasmus Student Network tenutasi a Spalato, in Croazia. Erano oltre 500 le delegazioni europee presenti e Torino ne è uscita vincente conquistandosi il titolo di Erasmus.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Scambio culturale a Caltanissetta: giovani tedeschi in tour tra palazzi storici e teatri della cittàA Caltanissetta si è svolto un momento significativo di scambio interculturale tra giovani studenti italiani e austriaci, nell’ambito del programma... Cesena punta sui giovani: il vice-sindaco Valzania investe in formazione e lavoro per costruire il futuro della città.Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia e giovane vicepresidente del quartiere Borello a Cesena, incarna una nuova generazione di politici che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino Erasmus Destination of the Year 2026: il contributo del Politecnico all’attrattività internazionale della Città; Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026; Torino corona il sogno Erasmus: nominata Destination of the Year 2026 a Split; L’Europa sceglie Torino: destinazione Erasmus ‘26. Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026, il sindaco Lo Russo: Giovani e scambio culturale risorse fondamentali per il futuro della cittàUn riconoscimento che arriva dall'alto se non dall'altissimo visto che la nomina arriva come esito dell'assemblea annuale dell'Erasmus Student Network tenutasi a Spalato, in Croazia. Erano oltre 500 ... torinotoday.it Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026La presidente di Edisu Roberta Piano: Riconoscimento al sistema universitario e ai servizi per il diritto allo studio ... torinoggi.it Torino nominata “Erasmus Destination of the Year” 2026 x.com Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026 in occasione dell’Erasmus Student Network Italy - ESN Italia, dove oltre 500 delegazioni europee hanno votato la migliore città in cui vivere un’esperienza erasmus. Qualità della vita, accoglienza e se - facebook.com facebook