Torino nominata Erasmus Destination of the Year 2026 il sindaco Lo Russo | Giovani e scambio culturale risorse fondamentali per il futuro della città

Da torinotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino è stata scelta come Erasmus Destination of the Year 2026 durante l'assemblea annuale dell'Erasmus Student Network a Spalato, in Croazia. Il sindaco ha commentato che i giovani e lo scambio culturale sono risorse fondamentali per il futuro della città. La nomina rappresenta un riconoscimento a livello internazionale per l'offerta di opportunità di studio e di interscambio culturale presenti a Torino.

Un riconoscimento che arriva dall'alto se non dall'altissimo visto che la nomina arriva come esito dell'assemblea annuale dell'Erasmus Student Network tenutasi a Spalato, in Croazia. Erano oltre 500 le delegazioni europee presenti e Torino ne è uscita vincente conquistandosi il titolo di Erasmus.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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