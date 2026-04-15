Il Presidente della Repubblica ha preso la parola al Quirinale in occasione del 103° anniversario dell’Aeronautica Militare, evidenziando come l’attuale scenario internazionale sia sconvolto. Ha invitato a difendere con fermezza i valori della Costituzione e ha richiamato la responsabilità del paese nel contesto globale. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza e stabilità internazionale.

Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha delineato un quadro globale segnato da tensioni e conflitti che stanno mettendo in discussione equilibri ritenuti consolidati fino a pochi anni fa. “Lo scenario internazionale è segnato da conflitti che feriscono l’Europa e il Mediterraneo”, ha affermato, sottolineando come la stabilità e la pace risultino oggi profondamente scosse. Mattarella ha evidenziato come le fondamenta della convivenza pacifica siano già state messe alla prova da crisi diffuse in diverse aree del mondo, ma che la situazione attuale rappresenti un ulteriore elemento di destabilizzazione. In particolare, ha puntato l’attenzione sugli atti di aggressione che violano la sovranità degli Stati e le norme basilari del diritto internazionale, incluso quello umanitario.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mattarella: “Scenario internazionale sconvolto, difendere con fermezza i valori della Costituzione”

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