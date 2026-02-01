Madonna del Fuoco raccolta rifiuti regolare | chiusi gli ecocentri in città e il Punto Alea Ambiente

Mercoledì, a Forlì, la festa della Madonna del Fuoco non ha fermato la raccolta dei rifiuti. A differenza degli anni scorsi, gli ecocentri e il Punto Alea Ambiente sono rimasti chiusi, ma il servizio porta a porta è stato regolare su tutto il territorio dei tredici comuni soci. La città non ha avuto interruzioni nella raccolta, garantendo così la normale gestione dei rifiuti durante la festività.

Per quanto riguarda gli altri servizi, rimarranno chiusi per la giornata festiva solo gli Ecocentri di Forlì e il Punto Alea Ambiente di Via Golfarelli Mercoledì, in occasione della festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, a differenza degli anni precedenti, la raccolta porta a porta dei rifiuti si svolgerà regolarmente su tutto il territorio dei tredici comuni soci, città compresa. "I cittadini sono quindi invitati ad esporre i propri contenitori secondo il consueto calendario di raccolta", informano da Alea.

