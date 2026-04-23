Festa della liberazione | raccolta regolare chiusa l' isola ecologica mobile

Sabato 25 aprile ad Agrigento si svolgerà una giornata di raccolta regolare dei rifiuti, in occasione della festa della liberazione. Durante questa giornata, il servizio di raccolta porta a porta di organico e metalli sarà attivo come di consueto, consentendo ai cittadini di esporre i mastelli senza interruzioni. L’isola ecologica mobile sarà invece chiusa, mentre le altre attività di gestione dei rifiuti seguiranno il normale calendario.

Ad Agrigento, sabato 25 aprile, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà dunque garantito il servizio di raccolta porta a porta dell'organico e dei metalli; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente.In occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, rimarrà invece.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Venerdì Santo, chiusa l’isola ecologica mobile del villaggio PeruzzoIl sindaco Francesco Miccichè comunica che domani, venerdì 3 aprile, in occasione delle celebrazioni pasquali, l’isola ecologica mobile prevista in... Incendio all'isola ecologica: Ama attiva il centro di raccolta lightA causa dei danni subiti del centro di conferimento dei rifiuti dello scorso 4 febbraio, l'azienda ha reso operativo una postazione più contenuta per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Servizi di igiene urbana nei giorni festivi di sabato 25 aprile Anniversario della Liberazione e venerdì 1° maggio Festa del Lavoro; Festa della Liberazione, chiusi Ecocentri e sportelli al pubblico di Plures Alia; Valdisieve: celebrazioni del 25 aprile. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Festa della Liberazione 2026: tutti gli eventi in UmbriaIn tutta la regione cortei, celebrazioni e commemorazioni sulle tombe dei partigiani. A Perugia arriva la street parade per la Liberazione ... umbria24.it Il lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della #Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi #ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei periodi di maggiore mobilità dell'intero anno. Sulla rete stradale - facebook.com facebook "Roma Città Aperta" alla Casa del Cinema per la Festa della Liberazione ift.tt/YZFa16T x.com