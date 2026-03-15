Il principe William pubblica uno scatto inedito con Lady Diana nella festa della mamma | La ricordo ogni giorno – La foto

Il principe William ha condiviso sui social una foto inedita di sua madre, la principessa Diana. La immagine, proveniente dalla collezione privata della famiglia, mostra un momento della festa della mamma. La pubblicazione è stata fatta attraverso i canali ufficiali del principe, che ha commentato di ricordarla ogni giorno. La fotografia non era mai stata resa pubblica prima di ora.

Il principe William ha condiviso una fotografia mai vista prima di sua madre, la principessa Diana. Lo scatto proviene dalla collezione privata della famiglia ed è stato diffuso attraverso i canali social del principe. L’immagine risale è datata 1984 e ritrae Diana insieme al piccolo William, allora di due anni, seduti in un campo di fiori selvatici nei pressi di Highgrove, la residenza di famiglia nel Gloucestershire. Si tratta di una foto rimasta finora inedita, pubblicata nell’anno in cui Diana avrebbe compiuto 65 anni. La foto e il messaggio di William. Lady Diana e il principe William nel 1984 Come riportato dalla Bbc, la fotografia rappresenta un momento intimo della vita familiare, lontano dall’attenzione mediatica che ha accompagnato la figura della principessa nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Open.online

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