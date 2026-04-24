Festa della Liberazione | le celebrazioni a Bergamo

A Bergamo si svolgono le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con eventi organizzati dal Comune in collaborazione con il Comitato Bergamasco Antifascista e con la partecipazione della Provincia. Le iniziative prevedono cerimonie ufficiali e altre attività dedicate alla ricorrenza. La data segna un momento di commemorazione per ricordare quegli eventi storici che hanno portato alla fine del fascismo nella regione.

Ricco calendario di iniziative organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con il Comitato Bergamasco Antifascista, e con la partecipazione della Provincia di Bergamo Sabato 25 AprileOre 9:00Rocca, Parco delle Rimembranze – DEPOSIZIONE delle corone d’alloro alle lapidi che ricordano i Caduti per la Libertà, i Caduti nei Campi di Concentramento – DEPOSIZIONE della corona d’alloro al monumento ai Caduti della Divisione Legnano e dell’Esercito di Liberazione Italiano 1943-1945 – DEPOSIZIONE di fiori alla targa in memoria degli Internati Militari Ore 09:30Piazzale Marconi, area antistante la stazione ferroviaria – CONCENTRAMENTO dei partecipanti al corteo Ore 10:00 Piazzale Marconi – CORTEO lungo viale Papa Giovanni XXIII, via G.🔗 Leggi su Bergamonews.it La festa degli iraniani all'estero alla notizia della morte di Khamenei Notizie correlate Leggi anche: Cortona, le celebrazioni della Festa di Liberazione Festa della Liberazione, le iniziative a Formigine tra celebrazioni e culturaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Formigine rinnova l’appuntamento con le celebrazioni ufficiali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. Festa della Liberazione, le celebrazioni del 25 Aprile a VeronaFesta della Liberazione, il programma delle celebrazioni per il 25 Aprile a Verona: alle 10 l'alzabandiera in piazza Bra. veronaoggi.it Supermercati aperti domani 25 aprile 2026 | Dove fare spesa Festa della Liberazione: lista negozi, info orariDove fare la spesa 25 aprile 2026, quali sono i supermercati aperti domani: info, orari e centri commerciali attivi per la Festa della Liberazione ... ilsussidiario.net Per la Festa della Liberazione a Trento pastasciutta antifascista, "incontri resistenti" e concerto. Ecco il programma della giornata. Alberto Baggio, responsabile organizzativo Arci del Trentino, intervistato da Leonardo Pontalti. Video. facebook