Cortona le celebrazioni della Festa di Liberazione

A Cortona, sabato 25 aprile, si terranno le cerimonie in occasione della Festa di Liberazione. La giornata prevede un corteo nel centro della città, con commemorazioni ufficiali e momenti di riflessione pubblica. L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni annuali, che coinvolgono la comunità locale e istituzioni. La manifestazione è prevista con partenza e raduno in centro, con partecipazione di cittadini e rappresentanti delle autorità.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Cortona, le celebrazioni dell a Festa di Liberazione. Sabato 25 aprile appuntamento in centro con il corteo. Corone d’alloro ai cippi in tutto il territorio. Il 25 aprile le celebrazione della Festa di Liberazione a Cortona inizieranno alle ore 9 con la funzione religiosa nella chiesa di San Marco, alle 10 è fissato il ritrovo di cittadini, autorità ed associazioni in piazza della Repubblica a cui segue la deposizione di corone d'alloro alle lapidi delle vittime dei nazifascisti. Durante la sfilata ci sarà l’esecuzione di brani a cura della Filarmonica Cortonese, il corteo di concluderà con la deposizione di corona d'alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, le celebrazioni della Festa di Liberazione Notizie correlate Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioniVasto celebra la Festa della Liberazione: sabato 25 aprile il programma delle celebrazioni inizierà alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in... Valconca, una settimana di eventi: da SalusErbe alle celebrazioni per la Festa della LiberazioneFino al 26 aprile la Valconca propone un calendario ricco e articolato, costruito tra appuntamenti culturali, iniziative all’aria aperta, spettacoli,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutti gli eventi del giorno della Festa della Liberazione in provincia di Arezzo; Torrita di Siena: per la Festa della Liberazione due giorni di iniziative( 24 e 25 aprile) dedicati alle donne partigiane, tra memoria, cultura e partecipazione; 174° Anniversario: Polizia di Stato Can Yaman e i The Kolors Sabato 11 e 12 Aprile 2026. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Torrita di Siena, 24 e 25 aprile le celebrazioni per la Festa della Liberazione con dedica alle donne partigianeIl Comune di Torrita di Siena, in collaborazione con ANPI Torrita, celebra l’81esimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con due giornate di iniziative, il 24 e 25 aprile 2026, che rinnova ... radiosienatv.it Le iniziative di Anpi e Comune per la Festa della #Liberazione - #IlGiunco - facebook.com facebook