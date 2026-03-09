Una selva di libri Alessandro Piperno all’auditorium san Michele di Selvazzano

All’auditorium san Michele di Selvazzano si è svolto un evento di tre serate intitolato “Una Selva di Libri, di Sera”, parte della rassegna “Una Selva di Libri” ideata dalla divulgatrice. L’edizione 2025 ha riscosso grande successo e ha proseguito con appuntamenti pomeridiani già alla quarta edizione. Alessandro Piperno ha partecipato all’iniziativa, che si svolge in orario serale.

Dopo il grande successo dell'edizione 2025, e il felice proseguo degli appuntamenti pomeridiani già alla quarta edizione, torna "Una Selva di Libri, di Sera", la collezione di tre appuntamenti "speciali", in orario serale, della rassegna "Una Selva di Libri", un format ideato dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo per il Comune di Selvazzano Dentro e ormai collaudato da anni. Le tre serate si terranno all'Auditorium San Michele alle 21 una volta al mese, di giovedì, a marzo, aprile e maggio e vedranno sul palco ospiti di eccezione.