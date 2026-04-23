Festa della Liberazione | gli anarchici scelgono piazza della Borsa sabato il presidio

Gli anarchici hanno deciso di organizzare un presidio in piazza della Borsa in occasione della Festa della Liberazione, prevista per sabato. La commemorazione dell’anniversario viene spesso accompagnata da discorsi patriottici e rituali che, secondo alcuni, rischiano di ridurre la memoria storica a simboli e miti del passato. La scelta del luogo e della data si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di commemorazione e sul significato di questa ricorrenza.

“L’anniversario della liberazione dal nazifascismo è una data da sempre ingombra di patriottismi, nazionalismi, mitologie vetuste e musealizzazioni della memoria, strumentalizzazioni. È un’occasione per i fascisti di governo per ripulirsi la faccia, e per i politici di tutti gli schieramenti per.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25...

Festa della Liberazione 2026: le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provinciaBologna, 17 aprile 2026 – Il 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo e saranno esposte le bandiere...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione a Casa Cervi: 25 aprile 2026.

Festa della Liberazione 2026: tutti gli eventi in UmbriaIn tutta la regione cortei, celebrazioni e commemorazioni sulle tombe dei partigiani. A Perugia arriva la street parade per la Liberazione ... umbria24.it

Astràgali Teatro celebra il 25 aprile con La Resistenza. Canti per la festa della LiberazioneSAN CESARIO DI LECCE - Sabato 25 aprile, alle ore 20.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro propone, ... corrieresalentino.it

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in occasione dell’Anniversario della Liberazione, un momento di memoria e riflessione sui valori di libertà, democrazia e pace. Grignano - ore - facebook.com facebook

Festa della Liberazione a Jesi: una settimana di iniziative tra cultura, memoria e intrattenimento x.com