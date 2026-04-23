Festa della Liberazione | gli anarchici scelgono piazza della Borsa sabato il presidio
Gli anarchici hanno deciso di organizzare un presidio in piazza della Borsa in occasione della Festa della Liberazione, prevista per sabato. La commemorazione dell’anniversario viene spesso accompagnata da discorsi patriottici e rituali che, secondo alcuni, rischiano di ridurre la memoria storica a simboli e miti del passato. La scelta del luogo e della data si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di commemorazione e sul significato di questa ricorrenza.
“L’anniversario della liberazione dal nazifascismo è una data da sempre ingombra di patriottismi, nazionalismi, mitologie vetuste e musealizzazioni della memoria, strumentalizzazioni. È un’occasione per i fascisti di governo per ripulirsi la faccia, e per i politici di tutti gli schieramenti per.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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