Festa della Liberazione Cucciniello ACLI | Non solo una ricorrenza ma un patrimonio di valori che appartiene all’intero Paese

In occasione del 25 aprile, le ACLI di Avellino hanno ricordato che questa data non è soltanto una celebrazione, ma un patrimonio di valori condivisi da tutto il Paese. La Festa della Liberazione viene riconosciuta come un momento che va oltre la semplice ricorrenza, rappresentando simbolicamente l’insieme di ideali e battaglie che hanno segnato la storia nazionale. La giornata è stata ricordata come un’occasione per riflettere su quei principi fondamentali.